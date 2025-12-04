Amore sorprendente di Margaret Qualley nel cortometraggio di Michel Gondry per Chanel

un cortometraggio di Michel Gondry per Chanel tra sogno e urbanità. Un nuovo cortometraggio diretto da Michel Gondry porta sullo schermo una narrazione intensa e suggestiva immersa nel cuore di Manhattan. La produzione si distingue per un mix di romanticismo, stile visivo e una rappresentazione estetica che supera i confini della pubblicità convenzionale, trasformandosi in un vero e proprio mini-film d’autore. una narrazione che unisce moda, emozione e città. ambientazione e protagonisti. Il cortometraggio, della durata di circa tre minuti, mostra una storia di amore surreale tra due giovani personaggi interpretati da Margaret Qualley e A$AP Rocky. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Amore sorprendente di Margaret Qualley nel cortometraggio di Michel Gondry per Chanel

