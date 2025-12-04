Ammissioni a Medicina l' Ordine | Semestre filtro è un flop | più posti che studenti

Sono disastrosi i risultati che stanno emergendo dai test di Medicina a Napoli e nel resto d'Italia. Quest'anno, il Ministero ha annullato le prove di ammissione per sostituirle con il semestre filtro. Gli studenti, cioè, hanno potuto frequentare un semestre per poi sottoporsi a una prova che li. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

Furbetti al test di Medicina, nel mirino del ministero solo due compiti finiti online. Ma le ammissioni sui social mettono nei guai gli studenti Vai su X

Milano, test di ammissione a Medicina in Statale e Bicocca: l'80% degli studenti non supera la prova. Il bivio del «rifiuto» del voto - facebook.com Vai su Facebook

Test Medicina, promossi solo tra il 10% e 15% con il semestre filtro e arrivano i primi ricorsi: cosa succede - Sono bassissime le percentuali di idonei per i primi esami del semestre filtro per la facoltà di Medicina: solo il 10 o il 5% è passato ... Si legge su fanpage.it

Semestre filtro Medicina. Fisica ferma circa il 90% degli studenti. Ora rischio posti vuoti in facoltà - I dati, ancora parziali in attesa del report ufficiale del Ministero dell’Università, dipingono una fotografia impietosa, senza grandi differenze tra Nord e Sud. Secondo quotidianosanita.it

Test Medicina 2025, pubblicati risultati semestre filtro: promosso meno del 20% iscritti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Test Medicina 2025, pubblicati risultati semestre filtro: promosso meno del 20% iscritti ... Scrive tg24.sky.it

AMMISSIONE Test Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando escono e cosa sapere - Le tre prove d'esame riguardano le materie obbligatorie del semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Da statoquotidiano.it

Ammissioni a Medicina, Zuccarelli sul semestre filtro: «Rischio di posti vacanti in Campania» - «Gli esiti che arrivano da tutta Italia dimostra che avevamo ragione, il nuovo sistema di accesso alla facoltà di Medicina, basato sul cosiddetto “semestre filtro”, ... msn.com scrive

Milano, test di ammissione a Medicina in Statale e Bicocca: l'80% degli studenti non supera la prova. Il bivio del «rifiuto» del voto - Da mercoledì, per 48 ore, gli studenti potranno rifiutare il voto e ritentare la prova il 10 dicembre ... Scrive milano.corriere.it