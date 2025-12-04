Ammazzare stanca il cast racconta l’Italia degli anni ’70 criminale e divisa
Vinicio Marchioni, Gabriel Montesi e Selene Caramazza rivedono la loro esperienza sul set di Ammazzare stanca, il nuovo film di Daniele Vicari. Al cinema. Antonio Zagari è figlio di un boss calabrese che opera in Lombardia, la sua vita fin da giovanissimo è sempre stata un susseguirsi di rapine e altri atti criminali. C'è solo una cosa che lo differenzia da chi gli sta intorno: per lui uccidere è fisicamente insostenibile, un atto che lo ripugna ma che compie per compiacere suo padre e il clan. Quando però finisce in galera, a metà degli anni settanta, qualcosa cambia: Antonio inizia a scrivere le sue memorie, un processo che lo convincerà a dire basta, anche se uscire dal giro non è facile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
