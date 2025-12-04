Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata del 7 dicembre 2025 | ospiti e news | Spoiler

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Curiosi di scoprire insieme a noi le anticipazioni per domenica 7 dicembre 2025 e scoprire cosa vedremo andare in onda su Canale 5 alle 14.00? Ecco tutti gli spoiler su ospiti, sull’esito delle sfide e sulle varie gare oltre che ai compiti e varie news. Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 7 dicembre: ecco gli ospiti. Quali ospiti vi saranno nella puntata di Amici di Maria De Filippi del 7 dicembre? Nelle scorse settimane abbiamo già incontrato ex allievi come: Stash, Irama, Annalisa, Emma, Giordana Angi, Sarah Toscano insieme a Mida, ma anche altri personaggi del mondo della musica e della televisione come: Carlo Verdone, Gigi d’Alessio, Noemi, Fiorella Mannoia e Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 7 dicembre 2025: ospiti e news | Spoiler

