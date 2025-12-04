Amici 25 anticipazioni puntata del 7 dicembre | uno sfidante entra nella scuola maglia sospesa ad un allievo
Tutti i dettagli della puntata registrata oggi: sfide di canto e ballo, esibizioni degli ospiti, le classifiche aggiornate degli allievi della scuola e tutto quello che vedremo domenica 7 dicembre. La nuova puntata di Amici 25, registrata oggi, giovedì 4 dicembre 2025, andrà in onda domenica 7 dicembre 2025 su Canale 5, e promette sfide, emozioni e colpi di scena. Un nuovo alunno è entrato nella scuola di Maria De Filippi dopo la sfida di canto. Durante la trasmissione Alessandra Celentano e la sua ex allieva Anbeta hanno avuto un duro confronto, il motivo? Il giudizio discordante su Pierpaolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
