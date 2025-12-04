Amici 25 anticipazioni del 7 dicembre 2025 | ospiti eliminati sfide e classifiche

Amici 25 è tornato con una nuova registrazione giovedì 4 Dicembre 2025 e le anticipazioni svelano ciò che andrà in onda domenica 7 Dicembre. Il pomeriggio si preannuncia serrato e senza pause. In giuria per il canto siede Cristiano Malgioglio, mentre per il ballo arrivano Anbeta, Kledi e Francesca Tocca. Sul fronte musica tornano in studio Malgioglio, con il suo ultimo brano, e Alberto Urso. Scopriamo cosa è successo in studio e cosa sarà trasmesso nel daytime. Senza Cri e la grande bugia che le disse suo padre Si parte con Alessio: sfida vinta e hip hop extra. L’apertura è affidata alla sfida di Alessio, giudicata da Marcello Sacchetta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

