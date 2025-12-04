Amedeo Minghi in concerto a Pescara con la sua orchestra

Il prossimo 10 marzo 2026 Amedeo Minghi sarà in concerto con il suo nuovo tour "1950 ed altre storie" accompagnato dalla sua orchestra toccherà per una tappa imperdibile a Pescara nello storico teatro Massimo.Il grande cantautore italiano tornerà a emozionare dal vivo con le sue canzoni più amate. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Amedeo Minghi in concerto a Pescara con la sua orchestra

