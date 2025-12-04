Amburgo ci crede la sua transizione all’idrogeno fa da apripista in Europa
Al posto della centrale elettrica a carbone di Moorburg demolita nei mesi scorsi, nel porto di Amburgo è in costruzione un impianto di elettrolisi da 100 Megawatt per produrre idrogeno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una forza dominante nel tennis femminile all'inizio degli anni '90, vincendo otto dei suoi titoli del Grande Slam prima ancora di compiere 20 anni, un record nell'era Open. Il 30 aprile 1993, durante un torneo ad Amburgo, fu pugnalata alla schiena da un fan oss - facebook.com Vai su Facebook
Amburgo, scrittrice di best seller uccisa sulla sua casa galleggiante - La scrittrice di bestseller Alexandra Fröhlich è stata trovata morta martedì mattina sulla sua casa galleggiante nel quartiere di Moorfleet, ad Amburgo. Scrive tgcom24.mediaset.it
Ad Amburgo serata dedicata a Carlo Levi e alla sua Germania - Una serata dedicata a Carlo Levi con Martin Hallmannsecker e Maike Albath per presentare l'edizione tedesca del suo libro 'La doppia notte dei tigli'. Riporta ansa.it