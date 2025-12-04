Amburgo ci crede la sua transizione all’idrogeno fa da apripista in Europa

4 dic 2025

Al posto della centrale elettrica a carbone di Moorburg demolita nei mesi scorsi, nel porto di Amburgo è in costruzione un impianto di elettrolisi da 100 Megawatt per produrre idrogeno . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

