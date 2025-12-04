Ambrosini | Rinnovo di Maignan? Normale che ci si parli lo facevo anch’io quando …

Pianetamilan.it | 4 dic 2025

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato del possibile rinnovo di Mike Maignan con i rossoneri con un paragone importante. Le sue parole a 'Elastici'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ambrosini rinnovo maignan normaleAmbrosini: “Lo spogliatoio può incidere sulla decisione di Maignan” - Ambrosini parlando di Maignan spiega che lo spogliatoio può avere peso nel convincere un giocatore a restare. Scrive msn.com

ambrosini rinnovo maignan normaleAmbrosini sul futuro di Maignan: "Secondo me lui non andrebbe all'Inter" - Nel corso del consueto appuntamento con Elastici, podcast di Cronache di Spogliatoio, l'ex giocatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista sportivo, ha parlato della delicata situazione ... Si legge su milannews.it

ambrosini rinnovo maignan normaleLetizia: "Normale dopo l'anno scorso che Furlani abbia riveduto al ribasso le cifre del rinnovo di Maignan. Ora un’offerta adeguata va riformulata" - Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso all'interno del suo editoriale di Sportitalia su Maignan: "Perché dire “è tornato”, ... milannews.it scrive

Maignan, dal divorzio alla voglia di futuro rossonero - La dirigenza rossonera lavora, infatti, all’operazione disgelo dopo il grande freddo primaverile dovuto alla forte delusione del portiere per la promessa ... Scrive tuttosport.com

Zion Suzuki è l'obiettivo numero uno per la porta del Milan in caso di addio di Maignan - Mike Maignan, arrivato alla sua quinta stagione in maglia rossonera, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, al momento, non sembrano esserci segnali concreti di rinnovo imminente. Segnala sportmediaset.mediaset.it

Ora per ora Acquisti e Cessioni Squadre Video Foto - Roma ha non solo certificato il ritorno ad altissimi livelli del portiere, ma ha anche riportato in auge il nodo scoperto del suo mancato ... sportmediaset.mediaset.it scrive

