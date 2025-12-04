Ambrogio nuovo museo in basilica

Ilgiornale.it | 4 dic 2025

Difficile immaginare un milanese più milanese di sant'Ambrogio, anche se era nato a Treviri, in Gallia, da una famiglia dell'aristocrazia senatoria romana. Anzi, per dirla con il cardinal Montini, poi Paolo VI, «fu sant'Ambrogio a inventare i milanesi». Il 7 dicembre del 374 fu consacrato vescovo a Milano, dopo una settimana in cui l'allora governatore era stato battezzato e ordinato sacerdote. L'avevano scelto a furor di popolo ambrosiano. Colui che sarebbe diventato patrono della città si oppose all'iniziativa dell'imperatrice di consegnare basiliche agli ariani. Si oppose anche all'imperatore Teodosio, che pure era suo amico, dopo il massacro ordinato a Tessalonica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

