Ambient’AMO la Toscana premia le sue scuole | trionfano il Buzzi di Prato e il Barsanti di Massa

FIRENZE – La cornice della gipsoteca del liceo artistico di Porta Romana ha accolto oltre 200 studenti arrivati da tutta Italia. L’occasione è stata la cerimonia nazionale dei concorsi indetti dall’ Osservatorio for Independent Thinking (ex Osservatorio Permanente Giovani-Editori). L’evento ha celebrato i percorsi svolti nell’anno scolastico 20242025 nell’ambito de Il quotidiano in classe, grazie alla sinergia con partner come Enel, Crédit Agricole, Regione Toscana e le principali testate giornalistiche nazionali. Protagonista del dibattito è stato Nicola Lanzetta, direttore Italia del Gruppo Enel. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

