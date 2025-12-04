Amazon versa al Fisco 180 milioni e cancella l’algoritmo ‘traccia-corrieri’

MILANO, 4 dicembre 2025 – Si chiude con una transazione da oltre 180 milioni fra Amazon Italia Transport e il Fisco, una vicenda legata all’uso di software che, aveva scritto il gip, "avevano permesso benefici di natura economica e non ad Amazon, dovuti alla estrema flessibilità della forza lavoro a propria disposizione e alla imposizione di tariffe assolutamente inadeguate rispetto ai ritmi lavorativi richiesti". Un provvedimento in cui venivano riportati anche i racconti dei corrieri: "puntini rossi su un monitor", a loro dire, "controllati e sanzionati". L’inchiesta della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amazon versa al Fisco 180 milioni e cancella l’algoritmo ‘traccia-corrieri’

