Amazon versa 180 milioni al Fisco e toglie il sofware traccia-fattorini
Amazon Italia Transport ha versato oltre 180 milioni di euro come risarcimento al Fisco: l’azienda era finita in una delle tante inchieste della Procura di Milano sui “ serbatoi di manodopera “, che aveva portato al sequestro di oltre 121 milioni di euro per frode fiscale a luglio del 2024. Amazon Italia Transport ha inoltre modificato il software-algoritmo utilizzato per controllare le consegne da parte dei corrieri, che li rappresentava come «puntini rossi su una mappa», come avevano scritto i magistrati. Secondo la procura milanese, tale sistema di controllo poteva generare pressioni sul personale, con un livello di monitoraggio ritenuto eccessivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
