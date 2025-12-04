La seconda stagione della serie televisiva Fallout, vincitrice di un Emmy Award e prodotta da Kilter Films, arriverà su Prime Video il 17 dicembre: non c’è momento migliore per approfondire questa avventura apocalittica! L’aggiornamento mensile del nuovo Amazon Luna dà infatti il benvenuto ad alcuni dei titoli più rilevanti dell’iconica saga videoludica creata da Tim Cain e Leonard Boyarsky, che ha ispirato la serie. Disponibile già da ora, i giocatori possono esplorare il Commonwealth in Fallout 4: Game of the Year Edition. E, dal 23 dicembre tramite download per PC, potranno scoprire dove tutto è iniziato con Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game e diventare il Prescelto in Fallout 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Amazon Prime regala 14 giochi a dicembre 2025, con novità a tema Fallout, ed arricchisce il catalogo di Luna