Amadeus verso l’addio a Discovery | scenari e ritorno possibile in Rai

Ritorna in Rai?. L’avventura di Amadeus in casa Warner Bros. Discovery sembra ormai vicina al capolinea. Il gruppo vive una fase di grande incertezza come spiega AffariItaliani. Nonostante entusiasmo e professionalità, i programmi condotti da Amadeus sul Nove non hanno prodotto i risultati d’ascolto sperati. Il conduttore resta, per DNA televisivo, un volto da tv generalista, e i canali Tv8 e Nove continuano a essere gli ultimi della fila fra le generaliste, con share giornalieri attorno al 2,5%. Numeri troppo esigui. È quindi evidente che per Amadeus l’unica vera strada sia tornare su una rete generalista, e in particolare in Rai, magari dopo una pausa rigenerante. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Amadeus verso l’addio a Discovery: scenari e ritorno possibile in Rai

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Se nel 2024 La Corrida era stato l'unico programma condotto da Amadeus a ritagliarsi ascolti accettabili, nel 2025 è crollato, accompagnando l'ex reuccio Rai verso l'immeritato anonimato generalista. - facebook.com Vai su Facebook

Amadeus verso il ritorno in Rai? Gli ascolti del Nove crollano e la tv pubblica prepara il rilancio - La seconda stagione de La Corrida affonda e i format non decollano: per Amadeus il bilancio su Nove è in rosso. Riporta movieplayer.it

Addio Warner Bros Discovery? Amadeus potrebbe tornare in Rai tra access e Sanremo - Amadeus potrebbe lasciare Warner Bros Discovery e tornare in Rai: tra nuovi programmi in access prime time e il possibile ruolo al Festival di Sanremo, il conduttore è pronto a un grande ritorno. quilink.it scrive

Amadeus verso Nove? Offerta del gruppo Discovery per strapparlo alla Rai: i dettagli - Il contratto del conduttore delle ultime cinque edizione di Sanremo scade il 30 marzo e, al momento, non è stato ancora rinnovato nonostante ... movieplayer.it scrive

Amadeus, accordo raggiunto con Discovery? Martedì incontra i vertici Rai. L'indizio di Fiorello: «Pronto un comunicato» - Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Dagospia, il conduttore sarebbe a un passo dalla firma con la rete che ha già soffitato Fabio Fazio alla tv di ... Segnala ilmessaggero.it

Amadeus spaventa la Rai: può raggiungere Fabio Fazio a Discovery e portare "Affari Tuoi" e "I soliti Ignoti" - Dal sogno di rivederlo ancora sul palco del Festival di Sanremo all'incubo di perderlo, per sempre. Segnala ilmessaggero.it

Amadeus lascia la Rai, Fiorello a "VivaRai2!": «Cento milioni da Discovery? Ci si compra Sanremo» - È atteso nei prossimi giorni l'annuncio dell'addio dalla Rai, che ha fatto di tutto per trattenerlo. Come scrive leggo.it