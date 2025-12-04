Amadeus | verso il ritorno in Rai tra Mirror access estivo e Sanremo?

Ormai da tempo si parla del futuro televisivo di Amadeus: l’approdo sul canale Nove non ha infatti portato i risultati sperati. Secondo quanto riportato da Quilink.it, si starebbero intensificando le voci di un possibile clamoroso ritorno del conduttore in Rai, con nuovi progetti pronti a segnare un ritorno in grande stile. Tra le possibilità più concrete c’è la conduzione di un nuovo show musicale dal titolo provvisorio Mirror, un format pensato per richiamare le storiche Serate d’onore di Pippo Baudo: “Cosa potrebbe fare in Rai Amadeus? Per esempio il programma musicale Mirror che strizzerebbe l’occhio alle mitiche Serate d’onore di Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Amadeus: verso il ritorno in Rai tra Mirror, access estivo e Sanremo?

