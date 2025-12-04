Amadeus verso il ritorno in Rai? Gli ascolti del Nove crollano e la tv pubblica prepara il rilancio

La seconda stagione de La Corrida affonda e i format non decollano: per Amadeus il bilancio su Nove è in rosso. Intanto la Rai studia la sua rinascita con programmi in prime time e la tentazione Sanremo 2026. Il tanto discusso passaggio di Amadeus dalla Rai al Gruppo Warner Bros. Discovery Italia sul canale Nove non ha prodotto gli effetti sperati. L'azienda, che confidava in un successo di pubblico simile a quello ottenuto da Fabio Fazio -riuscito a traghettare il suo vasto seguito sulla stessa rete - si trova ora a fare i conti con ascolti costantemente deludenti per i programmi condotti dal popolare presentatore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amadeus verso il ritorno in Rai? Gli ascolti del Nove crollano e la tv pubblica prepara il rilancio

Leggi anche questi approfondimenti

Se nel 2024 La Corrida era stato l'unico programma condotto da Amadeus a ritagliarsi ascolti accettabili, nel 2025 è crollato, accompagnando l'ex reuccio Rai verso l'immeritato anonimato generalista. - facebook.com Vai su Facebook

“Amadeus al posto di De Martino”, il retroscena clamoroso su Affari Tuoi e il ritorno in Rai - Continuano le voci sulla possibile fine della collaborazione tra il conduttore e Warner Bros Discovery, e il suo grande ritorno sulla rete ammiraglia. Lo riporta libero.it

Addio Warner Bros Discovery? Amadeus potrebbe tornare in Rai tra access e Sanremo - Amadeus potrebbe lasciare Warner Bros Discovery e tornare in Rai: tra nuovi programmi in access prime time e il possibile ruolo al Festival di Sanremo, il conduttore è pronto a un grande ritorno. Segnala quilink.it

Amadeus lascia Discovery e torna in Rai? Ecco quale programma potrebbe condurre - Forse per Amadeus, che per anni ha condotto Sanremo ed è stato il presentatore di punta della Rai, sì. Secondo today.it

Amadeus pronto a lasciare Warner Bros Discovery? Dal nuovo access a Sanremo: la Rai sonda il terreno per il suo ritorno. Retroscena - Amadeus, nonostante la passione e la professionalità portata a Discovery con i programmi da lui condotti per il Nove, non è riuscito a portare quel ... Riporta affaritaliani.it

Il conduttore di Sanremo 2027: De Martino è pronto ma la Rai corteggia ancora Conti, Amadeus sarebbe l’imprevisto - Si valutano alternative: si parla di un ritorno di Amadeus dopo la debacle su NOVE ma c’è Stefano De Martino in ... Si legge su fanpage.it

Amadeus torna in Rai? Retroscena bomba dopo flop di ascolti a NOVE/ Cosa potrebbe succedere - Amadeus, dopo La Corrida sotto tono arriva l’indiscrezione: Rai pronta a riaccoglierlo? Riporta ilsussidiario.net