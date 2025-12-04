Amadeus torna in Rai? L’indiscrezione | Pronti per lui uno show musicale un game e il Festival di Sanremo

Tpi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avventura di Amadeus alla Warner Bros Discovery potrebbe essere finita con il conduttore che potrebbe presto fare ritorno in Rai. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Affari Italiani, secondo cui Viale Mazzini starebbe sondando la possibilità di riportare a “casa” il presentatore, reduce da ascolti deludenti ottenuti sul canale Nove. Ma cosa potrebbe fare Amadeus? Tra le ipotesi lanciate dal sito quella della conduzione di Mirror, un programma musicale il cui format è stato acquistato dalla tv di Stato. E ancora: un game show preserale inedito che vada ad alternarsi con l’ Affari Tuoi di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Tpi.it

amadeus torna in rai l8217indiscrezione pronti per lui uno show musicale un game e il festival di sanremo

© Tpi.it - Amadeus torna in Rai? L’indiscrezione: “Pronti per lui uno show musicale, un game e il Festival di Sanremo”

Contenuti che potrebbero interessarti

amadeus torna rai l8217indiscrezioneAmadeus torna in Rai? L’indiscrezione: “Pronti per lui uno show musicale, un game e il Festival di Sanremo” - L'avventura del conduttore a Warner Bros Discovery potrebbe essere giunta al termine ... Scrive tpi.it

amadeus torna rai l8217indiscrezioneAmadeus lascia Discovery e torna in Rai? Ecco quale programma potrebbe condurre - Forse per Amadeus, che per anni ha condotto Sanremo ed è stato il presentatore di punta della Rai, sì. Segnala today.it

amadeus torna rai l8217indiscrezione“Amadeus pronto a prendere il posto di Stefano De Martino”, il retroscena sul ritorno in Rai - Discovery, Amadeus sarebbe pronto al rientro in Rai: per lui ben tre programmi tv che coinvolgono anche Stefano De Martino ... Lo riporta dilei.it

amadeus torna rai l8217indiscrezione“Amadeus al posto di De Martino”, il retroscena clamoroso su Affari Tuoi e il ritorno in Rai - Continuano le voci sulla possibile fine della collaborazione tra il conduttore e Warner Bros Discovery, e il suo grande ritorno sulla rete ammiraglia. Si legge su libero.it

Amadeus verso il ritorno in Rai? Gli ascolti del Nove crollano e la tv pubblica prepara il rilancio - La seconda stagione de La Corrida affonda e i format non decollano: per Amadeus il bilancio su Nove è in rosso. Secondo movieplayer.it

Amadeus verso il ritorno in Rai, cosa potrebbe fare - Stando a quanto fa sapere Affari Italiani, pare che l’addio di Ama a Discovery sia sempre più vicino. Lo riporta novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Amadeus Torna Rai L8217indiscrezione