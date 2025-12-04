Ancora un colpo di scena nella carriera di Amadeus. Dopo aver dominato gli ascolti in Rai, riscrivendo le regole del prime time e portando il Festival di Sanremo a numeri mai visti prima, il suo passaggio a Warner Bros Discovery ha fatto parecchio discutere. Un cambio di casacca che prometteva rivoluzione, pubblico nuovo, format freschi. A sorpresa la realtà è stata più complessa e ora il conduttore sarebbe pronto a fare dietrofront. Amadeus torna in Rai con nuovi programmi, l’indiscrezione. Secondo quanto scrive su Affari Italiani Hit, sempre molto informato sulle dinamiche televisive e i vari retroscena, l’avventura di Amadeus alla Warner Bros. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Amadeus pronto a prendere il posto di Stefano De Martino”, il retroscena sul ritorno in Rai