Amadeus lascia Discovery e torna in Rai? L' indiscrezione e quale programma potrebbe condurre

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano? Forse per Amadeus, che per anni ha condotto Sanremo ed è stato il presentatore di punta della Rai, sì. O meglio, così sembrerebbe. Stando a un'indiscrezione lanciata dal sito Affari Italiani, Amadeus potrebbe lasciare presto Warner Bros. 🔗 Leggi su Today.it

amadeus lascia discovery e torna in rai l indiscrezione e quale programma potrebbe condurre

© Today.it - Amadeus lascia Discovery e torna in Rai? L'indiscrezione e quale programma potrebbe condurre

Argomenti simili trattati di recente

amadeus lascia discovery tornaAmadeus lascia il Nove? La Rai prepara il ritorno che nessuno si aspettava - Se i rapporti con Warner Bros dovessero cambiare, la Rai aprirebbe al clamoroso rientro del conduttore: possibile ripartenza con uno speciale su Pippo Baud ... Secondo monza-news.it

amadeus lascia discovery tornaAmadeus tornerà presto a condurre Sanremo? Spunta il rumor sul dopo Carlo Conti - Un rumor rilancia l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Amadeus dopo Carlo Conti: ecco perché il suo nome torna a circolare per Sanremo. Da rds.it

Amadeus lascia Discovery?/ Nessuna ‘contesa’ tra Rai e Mediaset: la verità sul futuro del conduttore - Il conduttore sembra destinato ad andare ancora in onda sul Nove per il prossimo autunno. Riporta ilsussidiario.net

amadeus lascia discovery tornaAmadeus torna in Rai? Retroscena bomba dopo flop di ascolti a NOVE/ Cosa potrebbe succedere - Amadeus, dopo La Corrida sotto tono arriva l’indiscrezione: Rai pronta a riaccoglierlo? Segnala ilsussidiario.net

Stavolta pare sicuro: Amadeus torna in Rai per restare, non per una sera soltanto! - Notizia davvero clamorosa per tutti i fan di Amadeus: il conduttore tornerà in Rai. Riporta donnapop.it

Amadeus torna in Rai per condurre un programma speciale dedicato a Pippo Baudo? L’indiscrezione - Sembra che il conduttore sarà coinvolto in un progetto per celebrare Pippo Baudo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Amadeus Lascia Discovery Torna