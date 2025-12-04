Alvino difende Lucca | Fischi vergognosi non siete tifosi

La qualificazione del Napoli ai quarti di Coppa Italia non ha cancellato del tutto le polemiche, soprattutto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Alvino difende Lucca: “Fischi vergognosi, non siete tifosi”

