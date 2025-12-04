Alvino accende Napoli Juve | Che accoglienza per Spalletti? Mi auguro che il Maradona lo fischi sonoramente per questo motivo

Alvino accende il big match di domenica a Radio Tutto Napoli: le sue parole su Spalletti, ex allenatore del Napoli oggi alla guida della Juventus. L’atmosfera che precede il big match del ‘Maradona’ tra Napoli e Juventus si fa incandescente, alimentata dalle parole di chi vive visceralmente la passione azzurra. Carlo Alvino, noto giornalista e tifoso partenopeo, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per dire la sua sull’accoglienza che lo stadio dovrebbe riservare al grande ex, Luciano Spalletti. Il suo giudizio è netto e non lascia spazio a sentimentalismi: l’allenatore dello Scudetto merita la contestazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alvino accende Napoli Juve: «Che accoglienza per Spalletti? Mi auguro che il Maradona lo fischi sonoramente per questo motivo»

Approfondisci con queste news

Onore in luce: il borgo accende il Natale Il Natale si accende a Onore. In scena la seconda edizione di “Onore in Luce”, organizzata dalla Pro Loco Vivere Onore con la collaborazione di Comune e Biblioteca. Un appuntamento con attività per bambini, mus - facebook.com Vai su Facebook

Alvino: "Spalletti? Mi auguro venga accolto da fischi, no all'ipocrisia" - Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli: Un ricordo di Napoli- Si legge su tuttojuve.com

Alvino a Il Pallonaro: “Nel calcio la Juve è il male assoluto. Sì ai fischi a Spalletti” - Carlo Alvino: “La mia avversione per la Juventus nasce da quattro gol in fuorigioco. Segnala ilpallonaro.com

IL PARERE - Alvino: "Il Napoli sta facendo cose veramente fuori dall'ordinaria amministrazione" - Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a "Dillo ad Alvino", su Teleclub Italia: "Un weekend interamente colorato d'azzurro, il colore della passione. Lo riporta msn.com

IL PARERE - Alvino: "Napoli, Lukaku è fondamentale per la squadra, ha carisma” - Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il Napoli deve stare molto attento al match di domani contro l’Atalanta, non può pens ... Come scrive napolimagazine.com