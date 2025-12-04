Altro che snobbare il Napoli sulla Coppa Italia ci punta! La mossa di Conte è stata eloquente
Non senza qualche brivido finale, il Napoli è riuscito a strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Un traguardo, quello raggiunto dopo la vittoria contro il Cagliari, che mancava ormai da cinque anni. Un taboo che Antonio Conte ha voluto sfatare a tutti i costi e a dimostrazione di questo ci sono alcune scelte fatte nel corso della partita. Obiettivo Coppa Italia per il Napoli: le scelte di Conte ne sono la dimostrazione. “ Social e Radio avevano registrato in giornata gli umori della piazza che erano più preoccupati per la partita con la Juventus che per quella di ieri sera. C’era il terrore di altri infortunati “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
