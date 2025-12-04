Alto Sannio partenza del percorso di coprogettazione
Tempo di lettura: 4 minuti La prima fase del percorso prevede incontri istituzionali con i Comuni per raccogliere priorità e criticità locali, seguiti da tavoli tematici con gli stakeholder per tradurre le esigenze in proposte progettuali. Saranno attivati workshop, azioni pilota e iniziative di formazione rivolte agli operatori per rafforzare competenze commerciali e digitali. Il Distretto intende inoltre promuovere azioni di promozione coordinate per valorizzare i centri storici e le aree commerciali con attenzione alla sostenibilità e alla replicabilità delle soluzioni individuate. A proposito dell’approccio che guiderà il lavoro Addabbo osserva che l’ascolto è il punto di partenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SPORT. VOLLEY B2 FEMMINILE: L'EUROPEA 92 FA SUO IL DEBY DEL SANNIO. PATRON RICCI MIRA IN ALTO Guarda il servizio - facebook.com Vai su Facebook
Sull'Alto Garda un percorso tra natura, arte e religione - L'autunno è il periodo migliore per godersi una delle passeggiate più suggestive dell'alto Garda: il cammino di Tignale, un percorso ad anello tra natura, arte e religione percorribile in una giornata ... Come scrive rainews.it