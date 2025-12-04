Altinier ha ancora l’incubo Siena | Mai riguardato le immagini

La Reggiana lunedì giocherà alle 15 al "Martelli" di Mantova; in pochi conoscono le due realtà meglio del protagonista che stiamo introducendo: è Cristian Altinier, 42enne mantovano doc che ha vestito la maglia della squadra della sua città 109 volte con 33 gol, e anche quella granata nel 2017-2018 con 39 presenze e 13 gol. Per il "Duca" (il suo soprannome) in carriera: nei pro 372 presenze e 141 gol in C e 52 presenze con 15 gol in B. L’ex bomber ha giocato anche con Portogruaro, Padova, Benevento, Ascoli, Sambonifacese, Biellese, Verona, Arzignano, Como, Cittadella, Lentigione e Colorno. Oggi è il direttore sportivo della Poggese, Eccellenza mantovana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

