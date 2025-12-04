Alta tensione al corteo Ex Ilva a Genova

Schierati blindati e alari. I manifestanti alla stazione Brignole per occupare i binari

Sciopero generale dei metalmeccanici, giornata ad alta tensione a Genova: in mattinata è partito il corteo da Cornigliano verso la prefettura. L'iniziativa arriva dopo tre giorni di blocchi e manifestazioni (anche in autostrada) per salvare l'ex Ilva e scongiurare lo - facebook.com Vai su Facebook

Alta tensione in Sud America. Ieri l'annuncio di Trump: "Chiuso lo spazio aereo sul Venezuela". "Minaccia colonialista", risponde Caracas. Il presidente americano ha accusato Maduro di connivenza sul traffico di droga dall'area. Stando al Nyt i due avrebber Vai su X

Ex Ilva, la protesta degenera: fumogeni e scontri davanti alla Prefettura. La sindaca Salis: "Che futuro ci aspetta?" - Genova in piazza per l’ex Ilva: sciopero generale, corteo e tensioni davanti alla Prefettura. affaritaliani.it scrive

A Genova tensione al corteo lavoratori ex Ilva: polizia usa lacrimogeni - Momenti di tensione davanti alla prefettura di Genova all'arrivo del corteo degli operai dello stabilimento ex Ilva ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Ex Ilva, a Genova i metalmeccanici in corteo: tensione in prefettura, la polizia usa i lacrimogeni - A Genova è partito poco prima delle 9 e 30 dai giardini Melis, nel quartiere di Cornigliano, il corteo dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva che da lunedì sono in sciopero per chiedere il ritiro ... Come scrive ildiariodellavoro.it

Ex Ilva, alta tensione: oggi sciopero e corteo da Cornigliano alla prefettura - Ex Ilva, alta tensione: oggi sciopero e corteo da Cornigliano alla prefettura ... Come scrive msn.com

Genova, tensioni al corteo ex Ilva: uova e fumogeni contro le forze dell'ordine, ferito un operaio - Momenti di tensione a Genova durante la protesta dei metalmeccanici ex Ilva indetta questa mattina per la vertenza sugli stabilimenti di Cornigliano. video.corriere.it scrive

Ex Ilva, tensione a Genova al corteo dello sciopero generale. La polizia usa i lacrimogeni - 'Genova lotta per l'industria': è lo striscione alla testa del corteo dello sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici partito dai giardini Melis di Genova Cornigliano e proclamato dai sindacati ... Come scrive ansa.it