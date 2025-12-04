Alpine A390 GT la prova de Il Fattoit – Tre motori elettrici e tanta precisione su strada – FOTO

‹ › 1 6 alpine A390 GT. ‹ › 2 6 alpine A390 GT. ‹ › 3 6 alpine A390 GT. ‹ › 4 6 alpine A390 GT. ‹ › 5 6 alpine A390 GT. ‹ › 6 6 alpine A390 GT. Partenza da Marbella, luce piena sul Mediterraneo, l’aria che sa di pini, sale e bouganville. Non è il territorio naturale di una “berlina” elettrica da famiglia: è piuttosto il teatro ideale per capire se la nuova A390 GT mantiene la promessa del claim ufficiale, “racing car in a suit”. Perché qui, tra saliscendi veloci e rampe verso l’interno, o hai un telaio vero, o la massa da oltre due tonnellate ti presenta il conto subito. La scena, va detto, è quella giusta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alpine A390 GT, la prova de Il Fatto.it – Tre motori elettrici e tanta precisione su strada – FOTO

