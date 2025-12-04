Almanacco | Giovedì 4 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

4 dic 2025

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano (il 339º negli anni bisestili). Mancano 27 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa.Aforisma di DicembreDicembre vezzoso, anno capricciosoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

