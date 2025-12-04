Alluvioni e scuole chiuse nel Sud | il maltempo colpisce tra Calabria Puglia e Basilicata

Il maltempo investe nuovamente l’Italia. Le aree più interessate dalla perturbazione, che è iniziata nella notte, sono Calabria, Basilicata e Puglia, dove sono state diramate allerte arancioni. Disagi diffusi a causa di scuole, parchi e cimiteri chiusi. Allerta gialla, invece, in Campania, Molise e Toscana. Nella notte appena trascorsa forti piogge si sono abbattute sul territorio Crotonese, provocando. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alluvioni e scuole chiuse nel Sud: il maltempo colpisce tra Calabria, Puglia e Basilicata

Altre letture consigliate

#ESTERI - Alluvioni Indonesia e Thailandia: Save the Children, decine di migliaia di bambini senza scuole #raccontiamolapuglia - facebook.com Vai su Facebook

Alluvioni e scuole chiuse nel Sud: il maltempo colpisce tra Calabria, Puglia e Basilicata - Le aree più interessate dalla perturbazione, che è iniziata nella notte, sono Calabria, Basilicata e Puglia, dove ... Scrive msn.com

Scuole chiuse e allerta meteo: le regioni a rischio temporali e forti piogge - Allerta meteo: scuole chiuse in diversi comuni del Sud Italia per temporali e forti piogge. Come scrive notizie.it

Maltempo, allerte al Centro e al Sud: scuole chiuse in diversi Comuni e disagi. Ecco dove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, allerte al Centro e al Sud: scuole chiuse in diversi Comuni e disagi. tg24.sky.it scrive

Cronaca – Allerta meteo in Puglia: temporali, scuole chiuse e disagi al sud Italia, i dettagli - Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia meridionale, portando piogge abbondanti, vento forte e condizioni meteo critiche in diverse ... Si legge su centrometeoitaliano.it

Nubifragi e mareggiate sferzano il Sud: allerta meteo in sei Regioni e scuole chiuse - Temporali, venti di burrasca e criticità idrogeologiche su Mezzogiorno e parte del Centro- Scrive greenme.it

Scuole chiuse per allerta meteo in Calabria e Puglia: l'elenco dei comuni interessati dalle ordinanze - Scuole chiuse per allerta meteo in diversi comuni di Puglia e Calabria, l'evoluzione del quadro atmosferico conferma piogge al Sud ... virgilio.it scrive