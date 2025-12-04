Il ricordo dell'alluvione del 2023 è più vivo che mai. E continua l'impegno solidale dell'associazione Anime nel fango, che ha organizzato per martedì 16 dicembre una serata dedicata alla solidarietà, alla memoria e alla comunità. L'appuntamento si terrà a partire dalle 19 al ristorante Da Valdo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Alluvione, continua l'impegno di Anime nel Fango: "Raccolti più di 50 mila euro e aiutate 109 famiglie, ma c'è chi ha ancora bisogno"