Alluvione continua l' impegno di Anime nel Fango | Raccolti più di 50 mila euro e aiutate 109 famiglie ma c' è chi ha ancora bisogno
Il ricordo dell'alluvione del 2023 è più vivo che mai. E continua l'impegno solidale dell'associazione Anime nel fango, che ha organizzato per martedì 16 dicembre una serata dedicata alla solidarietà, alla memoria e alla comunità. L'appuntamento si terrà a partire dalle 19 al ristorante Da Valdo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Quella del 26 novembre è una data che Casamicciola non potrà mai dimenticare. Oggi, a tre anni dall'alluvione del 2022, la nostra comunità si è fermata per ricordare le vittime e per rinnovare un impegno che riguarda tutti: continuare a costruire sicurezza, co
Alluvione, terminati i lavori di copertura del Ravone a Bologna. "Rispettato l'impegno con un mese d'anticipo" - Bologna, 22 febbraio 2025 – Finalmente una bella notizia per gli abitanti della zona di via Andrea Costa a Bologna, tormentati in questi ultimi mesi dalle conseguenze della tremenda alluvione dello ...
Alluvione, Forza Italia: "Territorio ancora a rischio" - Fino al 5 dicembre si può rinnovare la diffida ad Aipo e chiedere i danni".
Mattarella martedì in Emilia Romagna : impegno immediato per la ripresa e fondi in arrivo - Il Presidente della Repubblica si impegna a sostenere le zone colpite dall'alluvione e annuncia l'arrivo di finanziamenti per la ricostruzione Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si ...
Mangialardi e Canafoglia, i duellanti dell'alluvione di Senigallia continuano il loro "derby" in Regione - Dirimpettai in consiglio regionale come in aula di Tribunale.