annuncio ufficiale della seconda stagione di all’s fair. Il 26 novembre 2025, Disney+ ha comunicato il rinnovo di All’s Fair per una seconda stagione. La serie, creata da Ryan Murphy, ha riscosso un immediato successo di pubblico e critica, consolidandosi come una delle produzioni originali più popolari dell’ultimo periodo. La prima stagione è stata rilasciata il 4 novembre e ha ottenuto il miglior esordio negli ultimi tre anni per una serie Hulu originale, piazzandosi al primo posto nella top 10 italiana nel giorno del debutto. In più, le conversazioni sui social hanno generato oltre 10 miliardi di impression tra l’8 e il 20 novembre 2025, confermando l’interesse crescente attorno alla serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - All’s fair 2: quando uscirà e cosa aspettarsi