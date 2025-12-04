All' istituto Gaetano Parente il concerto del talentuoso mandolinista Cristiano Urbino

Casertanews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Comprensivo “Gaetano Parente” di Aversa ha organizzato nel suo programma di eventi natalizi il concerto di beneficenza del giovane talento Cristiano Urbino, mandolinista classe 2005 originario di Scampia, che si esibirà giovedì 11 dicembre, a partire dalle 18, nella Sala Teatro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

