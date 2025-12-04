Allerta smog misure d’emergenza Ecco le limitazioni fino a domani

Da oggi entrano in vigore a Modena le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale: fino a domani compreso sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In, ed è previsto il divieto assoluto di spandimento liquami zootecnici in tutto il territorio comunale. L’attivazione del provvedimento è stata decisa da Arpae sulla base delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero delle PM10. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato con un bollino rosso nel bollettino emesso ieri da Arpae che decreta lo stato di allerta nella provincia di Modena, oltre che nella provincia di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allerta smog, misure d’emergenza. Ecco le limitazioni fino a domani

