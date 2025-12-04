Allerta meteo arancione in Puglia Basilicata e Calabria | allarme per piogge violente e burrasca

Allerta meteo della Protezione Civile: piogge, temporali e vento forte in arrivo su Sud Italia e parte del Centro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta meteo arancione in Puglia, Basilicata e Calabria: allarme per piogge violente e burrasca

Contenuti che potrebbero interessarti

? Attivazione del Centro operativo comunale (C.O.C.) per allerta meteo arancione - 3/4 Dicembre 2025 Premesso che la Protezione Civile Regionale, con comunicazione di messaggio di allertamento unificato prot. Aoo REGCAL n. 932270 del 03.12.2025, h - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 4 dicembre: le regioni a rischio - Per domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in ... Da fanpage.it

Allerta meteo arancione in Puglia, Basilicata e Calabria: allarme per piogge violente e burrasca - Allerta meteo della Protezione Civile: piogge, temporali e vento forte in arrivo su Sud Italia e parte del Centro. Lo riporta virgilio.it

Allerta maltempo intenso: la Puglia entra in codice Arancione per rischio idrogeologico - Il bollettino più critico (messaggio di Allerta N° 3) riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali ed entra in vigore dalla mezzanotte (00:00) del 4 dicembre 2025 per le successive ... Scrive brindisireport.it

Meteo, allerta arancione e gialla il 4 dicembre 2025 in Italia. Ecco dove - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 4 dicembre 2025 un duplice bollettino di allerte meteo. Secondo meteo.it

Maltempo in Puglia e in Basilicata: allerta meteo arancione per temporali e frane, gialla per vento e rischio idraulico - Dal pomeriggio di oggi, 3 dicembre, forti piogge, temporali e venti intensi interesseranno Puglia, Basilicata e Calabria; possibili mareggiate lungo le coste esposte ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Rovesci e temporali: allerta meteo arancione della Regione Puglia - Rovesci e temporali: allerta meteo arancione della Regione Puglia ALLERTA METEO ARANCIONE emanata dalla Protezione Civile Regione Puglia, con fase ... Si legge su ilsipontino.net