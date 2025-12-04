Allenamento Juve | sorrisi e volti distesi alla Continassa Non è passata inosservata quella doppia richiesta al gruppo dello staff di Spalletti – VIDEO
Allenamento Juve, clima disteso alla Continassa verso il Napoli: il tecnico martella sul ritmo e sul possesso palla, ecco le indicazioni in vista del big match. L’aria alla Continassa è decisamente cambiata. La serie di tre vittorie consecutive tra campionato e coppe (contro Bodo Glimt, Cagliari e Udinese ) ha spazzato via le nubi dei pareggi e ha restituito serenità a tutto l’ambiente bianconero. Nella seduta di allenamento odierna, fondamentale per preparare il big match di domenica sera contro il Napoli, i volti dei giocatori erano distesi e i sorrisi non sono mancati, testimonianza di un gruppo che ha ritrovato fiducia nei propri mezzi nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito senatori come Dusan Vlahovic e Federico Gatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
L’ex dt della Juve Giuntoli in visita al Marco Polo Sports Center Oltre ad avere assistito all'allenamento del Viareggio Calcio, è stato omaggiato dall'ex Ct campione del mondo Marcello Lippi e dalla dirigenza, nella foto con loro l'ad Andrea Strambi, di una magl - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, novità in allenamento verso il #Cagliari: ecco come stanno #Gatti e #Vlahovic Vai su X
Pagina 1 | Spalletti e le tre mosse con cui ha rivoluzionato la Juve: tutti i retroscena - Sette partite e tre vittorie di fila: comincia a prendere forma l’idea dell'allenatore bianconero, che domenica ritrova il Napoli ... Riporta msn.com
Sampdoria Juve Stabia, questi numeri sorridono alla formazione di Foti e Gregucci: ecco i dettagli - Sampdoria Juve Stabia, questi numeri sorridono ai rossoblù in vista della gara in programma al Ferraris lunedì 24 novembre Il countdown è iniziato per l’attesissimo posticipo della tredicesima giornat ... Secondo sampnews24.com
Juventus, le ultime in vista del Real Madrid: Zhegrova in gruppo, c’è anche Darren Burgess - La Juventus è tornata in campo in vista della gara di Champions League contro il Real Madrid: le indicazioni dall’allenamento Dopo la sconfitta subita in campionato contro il Como – la prima ... Lo riporta gianlucadimarzio.com
Darren Burgess appare per la prima volta agli allenamenti della Juve: cosa significa la sua presenza - Darren Burgess fa la sua prima apparizione pubblica ufficiale alla Juventus durante l’allenamento di rifinitura di Locatelli e compagni in vista della sfida di Champions di domani contro il Real ... Scrive fanpage.it
Come "Iceman" si sta adattando alla realtà bianconera e agli allenamenti di Tudor - Così com'è apparso davanti ai microfoni, Jonathan David si è presentato nel mondo Juve. Da gazzetta.it
Juve, Spalletti nuovo allenatore: oggi la presentazione. Conferenza alle 12 - La conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, avverrà domani, venerdì 31 ottobre, alle ore 12 all'Allianz Stadium. Si legge su sport.sky.it