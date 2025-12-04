Allenamento Juve | sorrisi e volti distesi alla Continassa Non è passata inosservata quella doppia richiesta al gruppo dello staff di Spalletti – VIDEO

Allenamento Juve, clima disteso alla Continassa verso il Napoli: il tecnico martella sul ritmo e sul possesso palla, ecco le indicazioni in vista del big match. L’aria alla Continassa è decisamente cambiata. La serie di tre vittorie consecutive tra campionato e coppe (contro Bodo Glimt, Cagliari e Udinese ) ha spazzato via le nubi dei pareggi e ha restituito serenità a tutto l’ambiente bianconero. Nella seduta di allenamento odierna, fondamentale per preparare il big match di domenica sera contro il Napoli, i volti dei giocatori erano distesi e i sorrisi non sono mancati, testimonianza di un gruppo che ha ritrovato fiducia nei propri mezzi nonostante l’emergenza infortuni che ha colpito senatori come Dusan Vlahovic e Federico Gatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

