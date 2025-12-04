Allenamento Inter nerazzurri subito al lavoro dopo il successo col Venezia – REPORT

Inter News 24 Allenamento Inter, nerazzurri subito al lavoro dopo il successo col Venezia. Il report sulla sessione odierna ad Appiano Gentile. Non c’è tempo per riposare in casa Inter. Archiviata con entusiasmo la rotonda vittoria per 5-1 ottenuta ieri sera negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia, la squadra è tornata immediatamente in campo. Questa mattina, al centro sportivo di Appiano Gentile, i nerazzurri hanno svolto la prima sessione di allenamento per preparare il prossimo, ravvicinato impegno. Cristian Chivu, il tecnico che guida la Beneamata, ha già voltato pagina e focalizzato l’attenzione sul campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, nerazzurri subito al lavoro dopo il successo col Venezia – REPORT

