Allegri vs Sarri | due mondi a confronto nella notte di Coppa Italia

Lazio-Milan non è soltanto una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: è l’ennesimo capitolo di un duello tattico e ideologico che ha segnato l’intero calcio italiano. Sarà la sfida tra Maurizio Sarri e Max Allegri, che arrivano all’incrocio dell’Olimpico con due squadre profondamente diverse sia per principi che per struttura. Il Milan, plasmato dal tecnico Livornese nella sua seconda era rossonera, è diventato un gruppo pragmatico, solido e costruito per colpire gli spazi. La Lazio di Sarri, continua invece a inseguire un calcio di fluidità e possesso ragionato, nonostante le difficoltà di inizio stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Allegri vs Sarri: due mondi a confronto nella notte di Coppa Italia

