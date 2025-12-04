Allegri oltre il corto muso | il vero capolavoro è nascosto dietro i miracoli di Maignan

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La narrativa degli 1-0 rischia di oscurare il vero lavoro di Allegri: identità tattica chiara, Leao responsabilizzato, Modric protetto e giovani lanciati senza paura. I miracoli di Maignan hanno cambiato la percezione, ma non devono cambiare il giudizio. Anche senza quelle parate, il percorso di Allegri merita di essere riconosciuto per ciò che davvero ha costruito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

allegri oltre il corto muso il vero capolavoro 232 nascosto dietro i miracoli di maignan

© Gazzetta.it - Allegri, oltre il corto muso: il vero capolavoro è nascosto dietro i miracoli di Maignan

Scopri altri approfondimenti

Sabatini pazzo di Allegri: “Corto muso in purezza. E non si dica che non sa fare la partita…” - Lazio, Sandro Sabatini ha commentato nel suo canale YouTube la vittoria dei rossoneri e soprattutto la modalità della vittoria della squadra di Allegri che, ... Scrive milannews.it

allegri oltre corto musoFalci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede" - Il calcio diventa politica" è il nuovo libro di Giuseppe Alberto Falci, penna de Il Corriere della Sera, fra le altre cose, che in esclusiva ... Segnala milannews.it

allegri oltre corto musoGalliani: «Allegri è un manager, oltre che un allenatore. La storia dice che al primo anno…» - Galliani intervistato alla presentazione del libro ‘A corto muso’, ha parlato della lotta Scudetto, ovviamente lui spera nel Milan Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, intervenuto a ... Scrive milannews24.com

allegri oltre corto musoMilan, non è solo "corto muso": Leao lancia Allegri al primo posto, chi se lo aspettava? - La sintesi numerica del Milan racconta di un “corto muso” allegriano in purezza. Si legge su msn.com

allegri oltre corto musoAllegri: i rossoneri volano nei big match ma faticano contro le provinciali. Sabato arriva la Lazio per la prova del nove a San Siro - Sabato arriva la Lazio per la prova del nove a San Siro Il Milan sogna e fa sognare il popolo rossonero. Si legge su milannews24.com

Il corto muso funzionerà di nuovo? La credibilità di Allegri passa dalla rinascita del Milan - Approvato dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, il Piano Operativo dell’Asp di Messina all’interno del Programma Nazionale Equità in Salute, per un totale ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Oltre Corto Muso