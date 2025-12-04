Allegri oltre il corto muso | il vero capolavoro è nascosto dietro i miracoli di Maignan

La narrativa degli 1-0 rischia di oscurare il vero lavoro di Allegri: identità tattica chiara, Leao responsabilizzato, Modric protetto e giovani lanciati senza paura. I miracoli di Maignan hanno cambiato la percezione, ma non devono cambiare il giudizio. Anche senza quelle parate, il percorso di Allegri merita di essere riconosciuto per ciò che davvero ha costruito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri, oltre il corto muso: il vero capolavoro è nascosto dietro i miracoli di Maignan

Scopri altri approfondimenti

Galliani: “Spero nello Scudetto del Milan, parlo da tifoso. Max Allegri è anche un manager oltre che allenatore, e la storia dice che Allegri al primo anno su una nuova panchina vince il campionato. È successo col Sassuolo in C e con Milan e Juventus in Serie - facebook.com Vai su Facebook

Adriano #Galliani a Sky: “Max #Allegri è anche un manager oltre che allenatore. Spero nello Scudetto del #Milan, parlo da tifoso: la storia dice che Allegri al primo anno su una nuova panchina vince il campionato. È successo col Sassuolo in C e con Milan e # Vai su X

Sabatini pazzo di Allegri: “Corto muso in purezza. E non si dica che non sa fare la partita…” - Lazio, Sandro Sabatini ha commentato nel suo canale YouTube la vittoria dei rossoneri e soprattutto la modalità della vittoria della squadra di Allegri che, ... Scrive milannews.it

Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede" - Il calcio diventa politica" è il nuovo libro di Giuseppe Alberto Falci, penna de Il Corriere della Sera, fra le altre cose, che in esclusiva ... Segnala milannews.it

Galliani: «Allegri è un manager, oltre che un allenatore. La storia dice che al primo anno…» - Galliani intervistato alla presentazione del libro ‘A corto muso’, ha parlato della lotta Scudetto, ovviamente lui spera nel Milan Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, intervenuto a ... Scrive milannews24.com

Milan, non è solo "corto muso": Leao lancia Allegri al primo posto, chi se lo aspettava? - La sintesi numerica del Milan racconta di un “corto muso” allegriano in purezza. Si legge su msn.com

Allegri: i rossoneri volano nei big match ma faticano contro le provinciali. Sabato arriva la Lazio per la prova del nove a San Siro - Sabato arriva la Lazio per la prova del nove a San Siro Il Milan sogna e fa sognare il popolo rossonero. Si legge su milannews24.com

Il corto muso funzionerà di nuovo? La credibilità di Allegri passa dalla rinascita del Milan - Approvato dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, il Piano Operativo dell’Asp di Messina all’interno del Programma Nazionale Equità in Salute, per un totale ... Scrive ilfattoquotidiano.it