Allegri è diventato l’eroe social del Milan le sue reazioni a bordocampo sono immagini cult Ordine

Max Allegri sta diventando un idolo per i tifosi del Milan, nominato anche “eroe social” con le sue uscite in campo, ma anche fuori. Allegri eroe social dei tifosi del Milan. Franco Ordine scrive su Il Giornale: Forse è merito del primato in classifica poco accreditato dopo il mercato. Di sicuro intorno alla figura di Max Allegri è cambiata anche la narrazione, complici i social e quei filmatini mandati su Tik Tok e Instagram dalla cam Dazn che ne segnalano le reazioni davanti alla panchina. Persino le legioni di tifosi juventini, traditi e delusi dalle recenti prestazioni dei suoi successori, hanno cominciato a rimpiangerlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

