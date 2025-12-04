Alle Officine Zen la presentazione di Khorale per F S Dòdaro

CISTERNINO - Sabato 6 dicembre 2025, alle 19:00, presso le Officine Zen a Cisternino, arriva la nuova presentazione di “Khorale per F. S. Dòdaro”, il nuovo volume de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno (collana Universo Salento a cura di Angelo Sconosciuto), curato da Francesco Aprile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

Con immensa gioia vi annunciamo la presentazione del libro RACCONTAMI di Giovanni Montingelli! SABATO 6 dicembre – ore 19.00 Officine Fornari Un progetto prezioso a cui ho avuto la fortuna di partecipare fin dalla sua nascita, curando la prefazione - facebook.com Vai su Facebook

Alle Officine Culturali presentazione del libro di Feliciana Zuccaro “Non ho mai danzato sotto la pioggia” - Venerdì 4 febbraio, alle ore 18,30, presso le Officine Culturali "Peppino Impastato" di Gravina è in programma la presentazione del libro scritto da Feliciana Zuccaro "Non ho mai danzato sotto la ... Scrive gravinalife.it