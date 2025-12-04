A scuola sale in cattedra l’inclusione, grazie al centralino adattato e rinnovato per un lavoratore non vedente, Ruggero Forlani. Nei giorni scorsi, all’istituto comprensivo Bernagozzi, i tecnici informatici del Sia dell’unione dei comuni, assieme alla ditta Ambrogio, hanno portato a termine un servizio fondamentale per tutto l’istituto. È avvenuta la riorganizzazione ed efficientamento di tutte le linee telefoniche delle tre scuole di Portomaggiore, primaria, secondaria e infanzia. Come afferma il sindaco Bernardi: "I costi dell’operazione sono stati ammortizzati efficientando e dismettendo le linee inutilizzate che generavano spesa, quindi tramite un risparmio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alle medie tiene banco l’inclusione. L’ex prof risponde al centralino