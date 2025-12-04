All' armi son sfascisti
Perché nell'Italia dove perfino lo spread torna sotto i 70 punti come nel 2009 (governo Berlusconi e poi Meloni, gli ultimi due «eletti» dal popolo ma ci diranno che è un caso) il clima si scalda invece che tornare sereno? Perché come una talpa della democrazia che scava nel sottosuolo della Repubblica la sua tana eversiva, c'è un pericolo invisibile che sta per riemergere nelle città. Un disegno che tiene insieme la sinistra in carenza di ossigeno, l'islamismo radicale pilotato da Fratelli musulmani, i nuclei extraparlamentari che da tempo scaldano le piazze. L'obiettivo è fare casino e poi incolpare il governo Meloni di fascismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo il voto di ieri l’Europa ha deciso che le uniche armi che resteranno fuori dal piano saranno le armi chimiche e biologiche, le mine antiuomo e le bombe a grappolo. Tutto il resto è consentito Di Piero Sansonetti - facebook.com Vai su Facebook
All'armi son sfascisti - Un disegno che tiene insieme la sinistra in carenza di ossigeno, l'islamismo radicale pilotato da Fratelli musulmani, i nuclei extraparla ... Come scrive ilgiornale.it
All'armi son fascisti! - Anzi, uno solo: Ciarrapico, il trafficone ciociaro che non ha mai nascosto la sua predilezione per il duce, pure ... Scrive ilmanifesto.it
Tommaso Cerno: all'armi son fascisti. No, rettiliani - Se la sinistra non vince le elezioni da vent’anni, dal lontano 2006 di Romano Prodi, forse il motivo sta tutto nell’ultima folle teoria sugli italiani che votano Giorgia Meloni. Da iltempo.it
Armi proibite: i popolari votano coi fascisti, il via libera senza limiti dell’Europa - Ieri si è votato, al parlamento europeo, su alcune proposte di modifica al regolamento sull’uso delle armi “controverse”. Come scrive msn.com
Il falso storico di Vannacci - Dal dicembre 1922, quando le camicie nere massacrarono una dozzina di cittadini a Torino, alla “notte di San Bartolomeo”, il 3 ottobre 1925, quando a Firenze le squadracce scatenarono la caccia ... Come scrive repubblica.it