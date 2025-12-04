Allarme viaggi | il business delle frodi vale 381 milioni Ecco i rischi per chi parte a Natale

Sognare una vacanza e ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. È l’incubo vissuto nell’ultimo anno da quasi 8 milioni di italiani. Tanti sono i viaggiatori finiti nel mirino di un tentativo di truffa o, peggio, di una frode andata a segno. I dati emergono dall’ultima indagine di Facile.it e EMG Different, che accende un faro inquietante proprio alla vigilia delle partenze natalizie. Il conto è salatissimo. Il danno economico complessivo stimato supera i 381 milioni di euro. I malfattori approfittano dei picchi di alta stagione e della corsa al risparmio per piazzare le loro trappole. Il campionario è vasto: si va dai biglietti aerei falsi ai noleggi auto inesistenti, fino alle escursioni che non corrispondono alla realtà. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it