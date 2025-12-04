Allarme auto sospetta in paese Due si danno alla fuga un fermo
Nei paesi ormai logorati dall’ondata di furti che da settimane sta mettendo a dura prova la pazienza dei residenti, un episodio avvenuto martedì sera ha riportato fiducia in una comunità che vive con il fiato sospeso. Qui, dove ogni rumore nella notte viene percepito come una possibile minaccia e la paura è diventata parte della quotidianità, qualcosa sembra essersi mosso. La serata del 2 dicembre era iniziata come tante altre: il buio era calato da poco, le strade si erano svuotate e solo i lampioni illuminavano un centro abitato teso, chiuso in casa già dal tardo pomeriggio. Poi, all’improvviso, la quiete apparente è stata spezzata da una sequenza di movimenti sospetti che non sono sfuggiti agli abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
