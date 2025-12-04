Allagamenti blackout e caduta di pali | evacuati anche donna incinta e minori

BRINDISI - Numerosi i disagi che si sono registrati questa mattina, giovedì 4 dicembre, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito tutta la provincia di Brindisi a partire già dalla tarda serata di ieri. Strade allagate, interruzioni di energia elettrica e rallentamenti alla viabilità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Allagamenti, blackout e caduta di pali: evacuati anche donna incinta e minori

