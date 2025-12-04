Alla ricerca del volo MH370 mai atterrato e rimasto impresso nella nostra memoria | 12 anni dopo parte una nuova missione di ricerca

Wired.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre una nuova fase di ricerche per il volo scomparso della Malaysia Airlines (MH370): le autorità malesi, con l’aiuto della società Ocean Infinity, torneranno in oceano, in una zona ritenuta la più promettente finora. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Alla ricerca del volo MH370, mai atterrato e rimasto impresso nella nostra memoria: 12 anni dopo parte una nuova missione di ricerca

