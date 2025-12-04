Alla ricerca del volo MH370 mai atterrato e rimasto impresso nella nostra memoria | 12 anni dopo parte una nuova missione di ricerca
Si apre una nuova fase di ricerche per il volo scomparso della Malaysia Airlines (MH370): le autorità malesi, con l’aiuto della società Ocean Infinity, torneranno in oceano, in una zona ritenuta la più promettente finora. 🔗 Leggi su Wired.it
