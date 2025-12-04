Alla ricerca del regalo natalizio perfetto | pomeriggio di shopping nello store Nalì

Siamo nel mese di dicembre e la ricerca dei regali perfetti è già iniziata. Per questo motivo, il brand di gioielli, borse e accessori Nalì ha organizzato un evento dedicato esclusivamente ai suoi clienti affezionati, a chi ha la curiosità di scoprire nuovi prodotti, ma anche alle persone che desiderano semplicemente trascorrere un pomeriggio all’insegna della moda. L’evento si è svolto mercoledì 3 dicembre, dalle ore 18:00 alle 20:00, presso lo store Nalì in Via Chiaia, 97 a Napoli. In un’atmosfera di festa, tra musica, disco balls in oro rosa e dettagli floreali, Annalisa, Creative Director di Nalì, e Mila Gambardella de Le Mille Me Communication hanno accolto i clienti con un aperitivo del servizio catering di Tanya Future: bollicine rosé in coppe romantiche con petali floreali e drinks, sia in versione alcolica che analcolica, accompagnavano del finger gourmet servito su vassoi d’argento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

