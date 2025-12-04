Alla Materna di Carate Brianza la metà dei bambini è di origini straniere | le insegnanti vietano i canti di Natale con riferimenti religiosi
Carate Brianza (Monza), 4 dicembre 2025 – A Carate Brianza, in provincia di Monza, la scuola materna di via Sciesa mette al bando i canti natalizi con riferimenti religiosi, “così come si evince da una comunicazione ufficiale appesa nell'istituto, che dà indicazioni su un evento in programma il prossimo 10 dicembre”: a denunciarlo è la vicesegretaria ed europarlamentare leghista Silvia Sardone. “Ma come può un testo di Natale non avere contenuti cristiani? Un ossimoro che nasconde la solita brama di cancellare e calpestare le nostre radici – si indigna la deputata al Parlamento di Bruxelles – la nostra cultura, le nostre tradizioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo stupendo presepe per i bimbi della Scuola Materna grazie a mamma Monica, a mamma Selena e al volontario Corrado...Patrizia in foto ha addobbato i cancelli con Donatella, Carmela si è assentata prima della accensione delle luci per un impegno...bravi - facebook.com Vai su Facebook