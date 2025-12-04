Alla Materna di Carate Brianza la metà dei bambini è di origini straniere | le insegnanti vietano i canti di Natale con riferimenti religiosi

Carate Brianza (Monza), 4 dicembre 2025 –  A Carate Brianza, in provincia di Monza, la scuola materna di via Sciesa  mette al bando i canti natalizi con riferimenti religiosi, “così come si evince da una comunicazione ufficiale appesa nell'istituto, che dà indicazioni su un evento in programma il prossimo 10 dicembre”: a denunciarlo è la vicesegretaria ed europarlamentare leghista Silvia Sardone. “Ma come può un testo di Natale non avere contenuti cristiani? Un ossimoro che nasconde la solita brama di cancellare e calpestare le nostre radici – si indigna la deputata al Parlamento di Bruxelles – la nostra cultura, le nostre tradizioni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

