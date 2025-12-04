Alla cena provinciale di Natale della Lega c’è anche il ministro Valditara

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà domenica 14 dicembre dalle ore 20 la tradizionale cena degli auguri di Natale della Lega piacentina che quest’anno avrà come ospite il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Saranno presenti anche esponenti locali, regionali e nazionali. «Ringraziamo il Ministro che ci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

