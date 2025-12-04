Alla cena provinciale di Natale della Lega c’è anche il ministro Valditara
Si terrà domenica 14 dicembre dalle ore 20 la tradizionale cena degli auguri di Natale della Lega piacentina che quest’anno avrà come ospite il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Saranno presenti anche esponenti locali, regionali e nazionali. «Ringraziamo il Ministro che ci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
