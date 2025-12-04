l’universo di alien e predator sotto la lente di disney. Il franchise di Alien e Predator continua a espandersi sotto l’egida di Disney, mantenendo vivo l’interesse dei fan e generando nuove possibilità di collaborazioni. La recente conferma della seconda stagione di Alien: Earth ha acceso discussioni riguardo a possibili incroci tra le due iconiche saghe di fantascienza. Questo articolo analizza le ultime novità, le dichiarazioni degli autori e le prospettive future, con uno sguardo particolare alle potenziali sinergie tra i personaggi e le storie dei due universi. aggiornamenti sulla stagione 2 di alien: earth. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Alien earth creator svela se un crossover con predator può accadere